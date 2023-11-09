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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الإسرائيلي ينفذ طلعات استطلاعية فوق لبنان

الطيران الإسرائيلي
الطيران الإسرائيلي
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت في طلعات استطلاعية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الخميس، إن "الطيران الحربي المعادي يحلق في سماء بيروت في طلعات استطلاعية".

وأشارت إلى أن القطاعين الغربي والأوسط شهدا تحليقًا للطيران الاستطلاعي منذ فجر الخميس، فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني على الحدود الجنوبية.

ووفق الوكالة، تأثر أصحاب مواسم الزيتون والحمضيات والموز، ولحقت بهم خسائر جسيمة بسبب استهداف العدو الاسرائيلي العمال والفلاحين في السهول والبساتين.

الطيران الحربي الإسرائيلي لبنان