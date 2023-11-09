ارتفاع أسعار العملات الرقمية والبيتكوين يسجل 36.715 ألف دولار

سيطر صعود جماعي على أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، وعلى رأسها العملة الأشهر “بيتكوين”.

وارتفع سعر العملة الرقمية الأشهر (بيتكوين) خلال تعاملات اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بنسبة 3.87% إلى 36.715 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 717 مليار دولار.

وصعد حجم التداولات على بيتكوين إلى 21.70 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 3.31% إلى قيمتها.

كما ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 2.00% اليوم إلى 1923.24 دولار.

وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.32% ليسجل 251 دولارا.

وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 3.84% ليبلغ 0.3672 دولار

كما ارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 1.47% ليسجل 0.69497 دولار.

وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 3.93% ليصل إلى مستوى 0.076850 دولار.

وتسود سوق العملات المشفرة حالة من الترقب بعد تقارير دولية خلال الشهر الجاري ، تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، لن تستأنف حكم المحكمة بأنه كان من الخطأ رفض طلب مؤسسة التدريب الأوروبية من Grayscale Investments و التي طلبت تحويل صندوق الاستثمار "جراي سكيل بيتكوين تراست"، الذي تبلغ قيمته حوالي 17 مليار دولار إلى صندوق استثمار متداول في البورصة.

و الذي يمنح المستثمرين وسيلة للتعرف على تحركات أسعار العملة الرقمية دون امتلاكها بشكل مباشر.

وتُعد شركة الاستثمار العملاقة بلاك روك من بين العديد من الشركات، التي لديها طلبات معلقة للحصول على عملات بيتكوين في الولايات المتحدة.

وتزايدت التكهنات بشأن موافقتها المحتملة على إدراج صندوق iShares ETF الخاص بشركة بلاك روك على الموقع الإلكتروني لغرفة المقاصة DTCC.

وقال رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في ساكسو بنك، ستين جاكوبسن، إن قيمة أي أصل في الأساس، هو عدد الأشخاص الذين يستخدمونه، وبالتالي فإن مؤسسة التدريب الأوروبية ستشكل جمهورا كبيرا وتزيد السيولة في سوق العملات الرقمية عالميا .