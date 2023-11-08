مفوض الأمم المتحدة: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة جريمة حرب

قال المفوض السامي للأمم المتحدة فولكر تورك، إن غزة أصبحت أكبر سجن مفتوح في العالم قبل 7 أكتوبر الماضي، عبر 56 عامًا من الاحتلال و16 عامًا من الحصار الذي تفرضه اسرائيل.

وأضاف فولكر تورك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقاب الجماعي الذي تفرضه اسرائيل على المدنيين الفلسطينيين يعتبر جريمة حرب ونفس الحال بالنسبة للإخلاء والتهجير القسري بالنسبة للمدنيين جريمة حرب.

وأوضح أن القصف الشديد الذي تقوم به اسرائيل قتل وأصاب بشكال خاص النساء والاطفال بحصيلة من الوفيات بحسب ما قالت وزارة الصحة في غزة وصلت إلى أكثر من 10 آلاف و500 شخص من بينهم 4300 طفل و2800 امرأة، كل هذا يمثل حالة لا تحتمل بالسنبة للمدنيين، وهذا لا يمكن أن يستمر.

وأكد فولكر تورك أن الوضع الراهن هو الأكثر خطورة منذ عقود، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته إلى القاهرة سمع الكثير من المخاوف والقلق الذي يعبر عن المعايير المزدوجة في خضم هذا النزاع، مؤكدًا أن العالم لا يمكن ان يتحمل المعايير المزدوجة ويجب أن نصر على المعايير العالمية والدولية ويجب أن نقيم الوضع وهذا وفق قانون حقوق الانسان وقانون الإنساني الدولي.