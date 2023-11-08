نصف نهائي كأس مصر.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك في إطار بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه .

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.