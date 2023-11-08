ads
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نصف نهائي كأس مصر.. ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك

فيستون ماييلي
فيستون ماييلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة الزمالك في إطار بطولة كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه  .

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

البرتغالي جايمي باتشيكو مباراة الزمالك كاس مصر بيراميدز مع الزمالك فيستون ماييلي