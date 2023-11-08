110 شباب وفتاة يشاركون في ورش عمل أكاديمية شباب المتوسط بإسبانيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط، فعاليات ورش عمل أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الثالثة، والتي يتم تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها خارج مصر بمدينة برشلونة بإسبانيا.

بدأت الورشة الأولي والتي ادارتها Alejandro Rojas، بالحديث عن توظيف الشباب تحت عنوان "خدمات التوظيف العامة وسياسات سوق العمل"، وتم التعريف بخدمات التوظيف العامة، والجهات المعنية بتقديم هذه الخدمات، ثم التطرق إلى تعريف سياسات سوق العمل، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الإجراءات والبرامج مثل؛ سياسات التشغيل، برامج التدريب والتطور المهني وبرامج الحماية الاجتماعية، كما تم تناول السياسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستدامة في سوق العمل وضمان توفير فرص العمل الكافية وشروط العمل اللائقة للشباب.

كما ناقش شباب البحر المتوسط في ورشة ثانية ملف “الادماج الاجتماعي”، وأدار الورشة المدرب Jesus Diaz لإيجاد حلول جديدة وفعالة لمواجهة التحديات والفرص المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات.

وتناول المشاركين في أكاديمية شباب المتوسط في ورشة ثالثة تخص تغير المناخ والعدالة المناخية، والحديث عن الاقتصاد الأخضر، المشروعات المستدامة، التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والإجتماعية والبيئية، وأدار الورشة المدرب Giorgio Mosangini.

يذكر أن مشروع أكاديمية شباب المتوسط تم تقديمه من مؤسسة شباب المتوسط وتبنته وزارة الشباب والرياضة وأنطلق من القاهرة ليصبح مشروع دولي ينفذ بشراكات حكومية ودولية ومدنية متعددة، حيث يتم تنظيم النسخة الثالثة من هذا البرنامج من قبل الاتحاد من اجل المتوسط ووزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية بدعم من الجهات المانحة، بمقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة - إسبانيا.