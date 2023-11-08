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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراض الزراعية بمطروح.. صور

إزالة 11 حالة تعد
إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية بمطروح
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أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، استمرار جهود محافظة مطروح فى مواجهة  ومنع التعديات على أراضى الدولة  ومخالفات البناء على الآراضى الزراعية  بدون تراخيص. 

كما أكد المحافظ على متابعة ورصد جميع مجالس المدن لكافة التعديات و الدفع بحملات لإزالتها حفاظا على الأراضى الزراعية ومنع البناء الجائر عليها.

وأوضح شعيب أنه تم الدفع بحملة مكبرة بمشاركة مجلس مدينة الحمام سيوة وشرطة المرافق لتنفيذ عدد 11  قرار إزالة، منها 5 حالات تعدى على أراضى زراعية بمدينة الحمام على مساحة 5 قيراط و20 سهما  و6 حالات تعدى بمدينة سيوة على مساحة 4 قيراط وسهم عبارة عن أسوار ومباني مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين علي أراضي الزراعية بدون تراخيص، مضيفا بأنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة خاصة الأراضى الزراعية.

إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية بمطروح

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