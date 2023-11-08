نصف نهائي كأس مصر.. تعرف على تاريخ مواجهات باتشيكو ضد الزمالك

يخوض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، المواجهة الرابعة ضد نادي الزمالك، خلال مسيرته التدريبيه مع الفريق السماوي في مواجهة فريقه السابق الزمالك الذي سبق للمدير الفني البرتغالي قيادته من قبل.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر للموسم الرياضة 2022 - 2023.

وسبق أن التقي البرتغالي جايمي باتشيكو مع الفريق الأبيض في 3 مواجهات سابقة انتهت جميعها بالتعادل حسم بيراميدز بقيادة باتشيكو إحداهم بركلات الترجيح وتاهل لنهائي الكأس.

كانت أول مواجهة بين جايمي باتشيكو والزمالك يوم 16 يناير الماضي، في نصف نهائي كأس مصر وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 وحسمها بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4 في مباراة مثيرة جدا.

وكانت المواجهة الثانية بين المدير الفني البرتغالي لنادي بيراميدز مع فريق الزمالك في بطولة الدوري المصري بتاريخ 3 مارس 2023 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

أما آخر مواجهة جمعت جايمبي باتشيكو والزمالك فكانت في الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الحالي وتحديدا يوم 21 سبتمبر2023 وانتهت المباراة بالتعادل 2-2.