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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تحقيقات موسعة في مصرع سيدة خلال مشاجرة بالصف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تباشر نيابة الصف اليوم التحقيق حول مصرع سيدة في مشاجرة بالحجارة بالصف أثناء معاكستها، من قبل سائق توك توك بدائرة القسم، وأمرت النيابة بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إخطاراً من أحد المستشفيات باستقباله جثة "ربة منزل مقيمة بدائرة المركز" إثر إصابتها بجرح قطعى بالجسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول ربة منزل "متوفاة" 4 من أهليتها، طرف ثان "سائق" 5 من أهليته جميعهم مقيمين بدائرة المركز، بسبب قيام السائق بمعاكسة المتوفاة تطورت لمشاجرة تبادلوا خلالها التراشق بالحجارة، وقام خلالها السائق بإلقاء حجر تجاه الأولى، مما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مشاجرة سائق الصف الجيزة نيابة الصف