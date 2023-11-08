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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

في بيان مشترك.. وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إلى "هدنة إنسانية" في غزة

مجموعة السبع
مجموعة السبع
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دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، في بيان مشترك، إلى "هدنة إنسانية" والضغط من أجل تحرك عاجل لمساعدة المدنيين في قطاع غزة. 
وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا إنهم "يدعمون وقفات إنسانية لتسهيل توفير المساعدة المطلوبة بشكل عاجل وحركة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الأربعاء.
وكانت الحاجة إلى هدنة إنسانية بدلا من وقف عام لإطلاق النار موضع نقاش حاد في الأيام الأخيرة، حيث أشارت العديد من الدول الغربية إلى أن وقف إطلاق النار يمكن أن يقوض ويعيق إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها، حسب قولهم.
 

مجموعة السبع هدنة إنسانية غزة