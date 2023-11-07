بدون رونالدو.. النصر يكرر فوزه على الدحيل بدوري أبطال آسيا

كرر فريق النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزه على الدحيل القطري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، حينما تغلب عليه بنتيجة 3-2.

انتصر النصر على الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للبطولة القارية.

كان العالمي، حقق فوزًا على نظيره القطري بالجولة الماضية بدوري أبطال آسيا، بنتيجة 4-3، ليغرد منفردًا على صدراة المجموعة الخامسة.

وشهدت مباراة اليوم، غياب رونالدو بسبب تعرضه للإجهاد من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

فريق الدحيل تقدم على النصر في بداية اللقاء عن طريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل مواطنه أندرسون تاليسكا هدفين لصالح النصر في الدقيقتين 27 من صناعة عبدالرحمن غريب، و37 من صناعة السنغالي ساديو ماني، لينتهي الشوط الأول بنتجية 2-1.

في الشوط الثاني، عاد تاليسكا من جديد ليحرز الهدف الثالث لفريقه ولنفسه، ليسجل هاتريك في الدقيقة 65 من صناعة عبدالرحمن غريب، قبل أن يقلص كوتينيو الفارق بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 80.

وشهد اللقاء، حالة طرد في الدقيقة 90+2، حيث أشهر الحكم الجيز تاتاشيف، البطاقة الحمراء في وجه خالد محمد لاعب الدحيل.

بتلك النتيجة، حقق النصر العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة على صدارة المجموعة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا، فيما تذيل الدحيل الترتيب بنقطة وحيدة.