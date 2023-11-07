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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يداهم ورشا غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بالمحافظات

جهود أجهزة وزارة
جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط حائزى الأسلحة الناري
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريات أمن "الجيزة – سوهاج - أسيوط " عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- 
مديرية أمن الجيزة 
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) ، وبحوزته (2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بقصد الإتجار.
مديرية أمن سوهاج
 ضبط (حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، وبحوزته ( 5 فرد محلى - أجزاء وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).

مديرية أمن أسيوط
 ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى) لقيامهما بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزتهما (17فرد محلى –  2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع والإصلاح)
 بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

العمرانية أسيوط سوهاج الجيزة