الأمن العام يداهم ورشا غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بالمحافظات

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمُشاركة مديريات أمن "الجيزة – سوهاج - أسيوط " عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) ، وبحوزته (2 بندقية خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات) بقصد الإتجار.

مديرية أمن سوهاج

ضبط (حداد- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة) لقيامه بإدارة مسكنه كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، وبحوزته ( 5 فرد محلى - أجزاء وأدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية).



مديرية أمن أسيوط

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى) لقيامهما بإدارة مسكنهما كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وبحوزتهما (17فرد محلى – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء وأدوات التصنيع والإصلاح)

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.