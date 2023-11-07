برلماني : موقف مصر من الحرب على غزة تاريخي.. وعلى المجتمع الدولي تحمل المسئولية

طالب النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بتحمل المسئولية السياسية والأخلاقية والتحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعى التي تقوم بها إسرائيل. قائلا: إن الأمور وصلت للحافة ولا يمكن القبول بمزيد من الاعتداءت الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

وأكد الصيرفي ، في تصريحات صحفية له اليوم، على ضرورة العمل الجماعي عربيًا ودوليا، على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين وإيقاف الحرب.

وفي سياق متصل، أشاد النائب جابر الصيرفي ،بالتحركات التي تقوم بها الدولة المصرية، لوقف المجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة ، مؤكداً موقف القيادة السياسية والرئيس السيسي من الازمة الحالية تاريخي، ومشرف بمعني الكلمة ومصر فرضت إرادتها وترفض بقوة استمرار العدوان الهمجي على الفلسطينيين. مضيفا: نرفض المزايدة من أبواق مأجورة على الدور المصري ولا توجد دولة عربية أو إسلامية وقفت بقوة مصر في وجه إسرائيل ودعم أمريكا لها.

وتابع أن الثوابت المصرية والمواقف الوطنية راسخة مع فلسطين منذ 1948، كما أن التحركات المصرية المكثفة تؤكد تقدير دول العالم للدور المصري، الذي يؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهالي غزة، والجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع.

واختتم الصيرفي، بتحذير الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية من استمرار الحرب على المدنيين في قطاع غزة. قائلا: أن موقف مصر ودعوة السيسي لوقفها، هى الطريق الوحيد لوقف التدهور ونزيف الدماء.