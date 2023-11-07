رئيس جامعة قناة السويس يفتتح المبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بأن التطوير المستمر الذي يتم داخل الجامعات يأتي في ظل الرعاية والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير منظومة العمل داخل الجامعات، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحديثها وفقاً لأحدث المعايير الدولية ؛ بهدف الوصول إلى منتج تعليمي متميز، من الخريجين القادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المحلية والدولية .

جاءت تلك التصريحات- أثناء افتتاح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد اليوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر.

وكان في استقبال رئيس الجامعة- الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات.

بمشاركة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة والمستشار الهندسي، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، واللواء سيد ندا مدير إدارة الأمن بالجامعة.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المبني مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق وبه مدخل رئيس، ومدخل خلفي و4 مداخل للطوارئ ، كما يضم المبنى مركز المعلومات و9 قاعات دراسية ، و5 معامل ومخازن ، ومكاتب إدارية و6 غرف كنترول.

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم، أن الإقبال يزداد عاماً بعد عام على كلية الحاسبات والمعلومات، خاصة مع التوسع الذي يتم ببرامجها الدراسية، مؤكداً أن خريج كلية الحاسبات والمعلومات أصبح مطلوب للعمل سواء في الأسواق المحلية أو الدولية.