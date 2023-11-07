الدفاع الروسية: إحباط هجوم 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرموذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة: "تم صباح 7 نوفمبر الجاري إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات أخرى فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".

وكان حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، قال إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات فوق البحر بالقرب من المدينة.

وكتب في صفحته على "تلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول تعمل. ووفق المعلومات الأولية تم إسقاط 5 مسيرات. وتعمل كل الخدمات بشكل عادي".

وأضاف أن شظايا إحدى المسيرات سقطت على سقف منزل خاص، مما أسفر عن اندلاع حريق صغير، مؤكدا أن فرق الإطفاء تقوم بإخماد النار.