تفاصيل التقييم لصفوف النقل وأهمية ظهور النتيجة بالألوان.. بالفيديو

كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، تفاصيل وأهمية نظام التقييم لطلاب صفوف النقل، وآلية ظهور النتيجة بالألوان.

وقال عاصم حجازي عبر فيديو لـ" البوابة نيوز"، إنه وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم عن نظام تقويم طلاب المرحلة الابتدائية وإظهار النتيجة بالألوان وليس الدرجات فإن هذا يندرج تحت نوع مقاييس الرتبة والتي تهتم بتصنيف الطلاب وترتيبهم ولا تهتم ببيان الفروق بين الطلاب في المستوى الواحد فلا تهتم مثلا بالفروق بين المتفوقين فجميعهم يقعون ضمن مستوى واحد ويحصلون جميعا على اللون الازرق مهما اختلفت درجاتهم وهذا النوع من مميزاته أنه يقلل من حدة المنافسة والشعور بالقلق والتوتر ومن عيوبه أنه يقلل من الحماس والدافعية ولكن تأثيره في تقليل دافعية الطلاب في المرحلة الابتدائية يكاد يكون منعدم لاعتماد الطلاب في هذه المرحلة على المحفزات الخارجية والتشجيع أكثر من الدوافع الداخلية.

وأوضح حجازي، أنه بالنسبة لاختبارات الشهر فهي تقع تحت ما يسمى علميا التقويم التكويني والهدف منه متابعة تقدم الطالب واكتشاف المشكلات ونقاط الضعف فور ظهورها والعمل على حلها قبل تفاقمها.

د.عاصم حجازي

https://fb.watch/o9P8cY9w2s/?mibextid=Na33Lf