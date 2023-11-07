افتتاح تجمع النوافعة التنموي بمركز الحسنة وسط سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم إنشاء ١٠ تجمعات تنموية بمنطقة وسط سيناء من بينها ٦ تجمعات بمركز نخل و٤ تجمعات بمركز الحسنة، إذ إن التجمعات التنموية تعتبر مثالا حقيقيا للتنمية المستدامة على أرض سيناء، وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.

واكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن التجمع كامل المرافق والخدمات من: (وحدة صحية ومدرسة ومنزل وملعب رياضي ومبنى خاص بالديوان ومسجد)، بالإضافة إلى شبكة طرق داخلية ومحطة مياه وصرف صحى بالتجمع، وأن جميع المنازل تم تشطيبها على أعلى مستوى، وتم توصيل جميع المرافق والخدمات الخاصة بها.

ولفت سعد بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إلى أنه تم تشغيل تجمع النوافعة إذ تم توصيل الكهرباء بالتجمع التنموي، فضلا عن تشغيل محطات المياه والصرف الصحي للآبار، وضخ المياه لشبكات الري لتتدفق ينابيع الخير معلنة عن بدء تنمية وتعمير هذا التجمع.

أضاف بغدادي، أنه تم تجهيز المدرسة وتجهيز مركز الشباب والرياضة والمسجد، والديوان، ودار المناسبات واستراحة العاملين بالتجمع وتشغيل جميع المرافق الحيوية داخل التجمع التنموي لتحقيق مصالح الأهالي المنتفعين به، لافتا إلى أنه تتوالى افتتاحات التجمعات التنموية على أرض شمال سيناء واحد تلو الأخر تروي حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز.

وتنشأ الدولة تجمعات تنموية متكاملة في منطقة وسط سيناء بهدف الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل.