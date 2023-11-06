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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

لمدة 4 ساعات.. غلق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي غدًا الثلاثاء بسبب الشبورة

شبورة مائية
شبورة مائية
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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن استمرار غلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا الثلاثاء 7 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي، بسبب الشبورة المائية الكثيفة. 

وأضاف بيان محافظة الإسكندرية، أن سيتم إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، غدا، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتهيب المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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