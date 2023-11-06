مع اقتراب أولى نوات شهر نوفمبر.. تعرف على مواعيد نوات الإسكندرية 2023

تستقبل مدينة الإسكندرية خلال أيام قليلة أولى نوات شهر نوفمبر لهذا العام 2023، وهي نوة المكنسة، وهي من النوات التي يصاحبها أمطار متوسطة إلى خفيفة على فترات متقطعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث تشهد مدينة الإسكندرية هذا العام العديد من النوات طوال فصل الشتاء تختلف حدتها وتفاصيلها.

وأصدرت هيئة ميناء الإسكندرية في بداية فصل الخريف جدول ومواعيد نوات مدينة الإسكندرية هذا العام، بداية من شهر أكتوبر الماضي وصلاً الي شهر ديسمبر، حيث تزداد حدة النوبات بداية من شهر يناير والتي لم تعلن عنها هيئة ميناء الإسكندرية إلى الآن بل التعرف عليهم لاحقاً.

ووفقًا لجدول النوات 2023، شهدت مدينة الإسكندرية، اأولى نواتها وهي نوة الرياح الصليبة، والتي ضربت الإسكندرية في 20 أكتوبر، استمرت لمدة 3 أيام، وصاحبتها رياح غربية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على معظم أنحاء المحافظة.

أما عن النوة القادمة وهي ما يطلق عليها الصيادين نوة المكنسة والتي تستقبلها الإسكندرية في يوم 16 من شهر نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة 4 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ومع وجود الأمطار متوسطة إلى الشديدة، وسُميت المكنسة لأنها تكنس البحر على حسب قول الصيادين، ويشهد شهر نوفمبر نوة أخرى في يوم 22 والتي يطلق عليها نوة " باقي المكنسة"، والتي تستمر 4 أيام، وتصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة.

ومع قدوم شهر ديسمبر تزداد حدة النوات حيث يشهد شهر ديسمبر مجموعة من النوات الشديدة، وأبرزها نوة قاسم، وتستمر لمدة 4 أيام وتصاحبها رياح جنوبية غربية ممطرة شديدة، أم عن أخر نوات فصل الخريف نوة "الفيضة الصغرى"، والتي تأتي في 19 ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، يصاحبها رياح شمالية غربية ممطرة، وارتفاع شديد في أمواج البحر.

وفي أخر العام نختم 2023 بنوة الأشهر وهي نوة عيد الميلاد والتي تبدأ في يوم 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومين فقط، مع هطول شديد للأمطار بالإضافة إلى رياح غربية، وهي واحدة من أشد النوات التي تشهدها مدينة الإسكندرية كل عام، وسوف يتم الإعلان عن باقي نوات لفصل الشتاء مع بداية عام 2024 من قبل هيئة ميناء الإسكندرية.