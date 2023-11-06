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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل عام فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفد روتاري مصر إحدى منظمات المجتمع المدني

قنصل عام فلسطين بالإسكندرية
قنصل عام فلسطين بالإسكندرية يستقبل وفد روتاري مصر
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استقبل السفير رأفت بدران القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية وفداً من روتاري مصر احدى منظمات المجتمع المدني وتشكل الوفد من ايمن نزيه محافظ روتاري مصر ،الدكتور عبدالرحمن الصوراني مساعد المحافظ وامين صندوق لجنة الاغاثة بروتاري مصر ، الدكتورة جاكلين ويلسون رئيس لجنة الاغاثة ، الاستاذه غاده شهوان رئيس العلاقات العامة للجنه الإغاثة.

في بداية اللقاء قام الوفد بتعريف مهام الروتاري ودورها في مساعدة المجتمع كأحدى أهم منظمات المجتمع المدني ، وقدم الوفد العزاء في شهداء شعبنا الفلسطيني جراء الحرب الأجرامية على قطاع غزة وأكدوا على تضامنهم ودعمهم للقضية الفلسطينية.

وأقترح أعضاء الوفد عده خطط لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني سواء من خلال البروتوكلات مع المنظمات الدولية لمساعدة أهلنا في قطاع غزة و دراسة كيفية تقديم الدعم لأبناء شعبنا من قطاع غزة المتواجدين بالإسكندرية.

ومن خلاله ثمن السفير بدران مبادرة روتاري مصر لمساعدة أبناء شعبنا الفلسطيني و دور الشعب المصري الشقيق والقيادة المصرية وموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية.

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