مصر تحصد 15 ميدالية وكأس التميز في ختام بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا

اختتمت فعاليات بطولة العالم لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والفيتنس تشالنج "تحدي اللياقة البدنية"، اليوم الإثنين، المقامة في الفترة من 1 الي 6 نوفمبر 2023 في مدينة سانتا سوزانا بإسبانيا، بمشاركة 1600 لاعب يمثلون 103 دولة حول العالم وتعد هذه النسخة من البطولة الأكبر والأقوى علي الإطلاق من حيث مشاركة الدول واللاعبين والمستوي الفني للأبطال المشاركين.

وبحضور متميز لأبطال المنتخب المصري اللذين قدموا ملحمة في حب الوطن، ورفعوا علم مصر في كافة المسابقات “كمال الأجسام، الكلاسيك، والفيتنس تشالنج”.

حيث شاركت مصر ببعثة تضم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم رئيسا للبعثة، ومحمد محسن الحكم الدولي، وسكرتير عام لجنة الحكام العليا اداري ومشرف البعثه، وأمير معبد المدير الفني للمنتخب، واسامة مدبولي مدرب المنتخب، وسيد النسر مدرب المنتخب، وشارك كلاعب ايضا، و21 لاعبا في كل فئات البطولة وهم كما يلي 15 لاعب في كمال الاجسام والكلاسيك والفيزيك: “سيد النسر، عادل بسيوني، حمدي غانم، عمرو الحديد، احمد ابوجنه، ياسر عتبه، هانى معتمد، شعبان السيد، وائل يوسف، سعيد بحريه، احمد طه، سمير قلينى، سراج الدين، محمود اسماعيل، احمد فراج ".

اما فريق الفيتنس تشالنج (تحدي اللياقه البدنيه ) ضم 6 لاعبين وحكم ومدرب، وهو اول فريق مصري كامل يشارك في بطولة العالم في هذه الرياضه والتى ضمت كلا من الحكم الدولي للفيتنس تشالنج مرام سعيد، أول سيدة مصرية وعربيه تحصل علي شارة التحكيم الدولي في هذه الرياضة، واحمد سامي بطل العالم الحاصل علي ثلاث ذهبيات في الكلاسيك العام الماضي والذي يشارك هذا العام كمدرب لمنتخب اللياقه البدنية، والاعبين هم "احمد ابوجنه، ايمن القاضي، احمد زهران، حسن بدران، مصطفي العراقي، محمود مستور".

كما استطاعت مصر ان تحصل علي كأس التميز في الفيتنس تشالنج و١٥ميدالية متنوعة ومراكز متقدمة في كل الفئات كالاتي:

أولا: نتائج كمال الاجسام والكلاسيك

حيث حصل البطل عادل بسيوني علي فضية فئة كمال الأجسام للأساتذة 55 - 59 سنة وزن فوق 80 كيلو، والبطل سعيد بحرية حصل علي الترتيب الرابع في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 سنة والترتيب الخامس للرجال في وزن 90 كيلو، اما البطل أحمد طه فقد حصل علي التريب الرابع في فئة كمال الأجسام للأساتذة 40 - 44 والخامس في الرجال للوزن المفتوح، ومركز رابع للبطل "حمدي غانم" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن فوق 90 كيلو ومركز خامس للبطل "هاني معتمد" في فئة الكلاسيك فيزيك للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 70 كيلو ومركز خامس للبطل "شعبان السيد" في كمال الأجسام للأساتذة 45 - 49 سنة وزن 80 كيلو ومركز سادس للبطل "سيد النسر" فى كمال الاجسام كلاسيك للاساتذه 45-49 سنة طول مفتوح،

ثانيا: نتائج فئة اللياقة البدنية

حيث استطاع الابطال انتزاع عدد كبير من الميداليات واقتنصوا كأس التميز في البطولة:

ميدالية ذهبية للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الذهبي، وايضا ميدالية ذهبية في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى لنفس البطل، وميدالية فضية للبطل "حسن بدران" في فئة تحدي اللياقة البدنية للناشئين- المستوى الفضى، وميدالية برونزية للبطل " أحمد أبوجنة " في فئة تحدي اللياقة البدنية للاساتذة - المستوى الفضى، وميدالية برونزية للابطال مصطفي العراقي واحمد جمال في فئة تحدي اللياقة البدنية للزوجي رجال.

كما حصد المركز الرابع للابطال حسن بدران وايمن القاضي، في فئة تحدي اللياقة البدنية للزوجي رجال، والمركز الخامس للبطل "مصطفى العراقي" في فئة تحدي اللياقة البدنية للرجال - المستوى الذهبي وجائة نتائج باقي الفريق بين الترتيب السابع والعاشر.