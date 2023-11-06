وزيرة الخزانة الأمريكية تجتمع مع نائب رئيس الوزراء الصيني الأسبوع الجاري

الإثنين 06/نوفمبر/2023 - 01:57 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزيرة الخزانة جانيت يلين ستستضيف نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج لإجراء محادثات لمدة يومين في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع.

وأشارت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" أن اللقاء المرتقب يعد الأحدث في سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين المسئولين الأمريكيين والصينيين مع سعي أكبر اقتصادين في العالم إلى تخفيف التوترات.. وأضافت أن المحادثات، المقرر إجراؤها يومي الخميس والجمعة المقبلين، تأتي قبل بدء قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "ابيك" في سان فرانسيسكو في 11 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع المقبل خلال القمة، وسيكون هذا أول لقاء بين الزعيمين منذ ما يقرب من عام.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان إنه من المتوقع أن تولي يلين أهمية كبيرة لقضية المناخ خلال محادثاتها مع هو في سان فرانسيسكو، كما ستؤكد أيضًا أن إدارة بايدن "ستتخذ إجراءات مستهدفة لتعزيز أمننا القومي وأمن حلفائنا، وحماية حقوق الإنسان، لكننا لا نستخدم هذه الأدوات لتحقيق مكاسب اقتصادية".

وكانت يلين قد اجتمعت من قبل مع نائب رئيس الوزراء الصيني خلال زيارتها لبكين في يوليو الماضي، عندما حثت مسؤولي الحكومة الصينية على التعاون بشأن تغير المناخ وغيره من التحديات العالمية، وعدم السماح للخلافات الحادة بشأن التجارة وغيرها بإخراج العلاقات عن مسارها.

