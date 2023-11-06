إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج والمنشاة.. صور

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأسفرت عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة فدان و21 قيراطا، فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة أن الحملات استهدفت قرى أولاد سلامة والدويرات، والزوك بالمنشاة، وقرية الروافع بمركز سوهاج، مشيرا إلى إزالة 12 حالة تعد علي مساحة 9 قراريط بمركز المنشاه، و8 حالات تعد على مساحة فدان ونصف بمركز سوهاج.

وذلك فى حضور اللواء أحمد فجر نائب مدير أمن سوهاج، واللواء مجدى سليم مساعد مدير أمن سوهاج للأمن، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد أبو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وممثلي الإدارات الزراعية ، وقوات الشرطة من مركزي سوهاج والمنشاة.