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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة أخر في مشاجرة بين أبناء عمومة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت شبين القناطر مشاجرة بين عائلتين أبناء عمومة، بسبب خلافات الإرث والأرض الزراعية، أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة أخر، وجرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود الصفة التشريحة وتحريات مباحث مركز شبين القناطر.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "م ج ا" 35 سنة، جثة هامدة، إثر طعنة نافذة في البطن وإصابة أخر بعدة إصابات، وجرى تحويل الأخير لمستشفى بنها العام.

انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليهما واثنين من أبناء عمومتهما بسبب خلافات إرث وأرض زراعية بينهم، فقام المتهمان بالتعدي عليهما بأسلحة بيضاء ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثاني وجرى نقلهما للمستشفى.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمان في الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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