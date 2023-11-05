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الأحد 05 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب المواطنين بمركز الداخلة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يبحث مطالب المواطنين بمركز الداخلة
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عقد اللواء  محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، لقاءََ مع عدد من المواطنين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز.

 بحث المحافظ، عددا من المطالب والشكاوى المقدمة من المواطنين، موجهًا بسرعة دراستها وحلها. 

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط، موقع بعض المشروعات الزراعية على حدود مركزي الداخلة وبلاط. 

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة لترسيم الحدود بين المركزين؛ لتيسير التعامل على الأراضي طبقاً لحدود كل مركز، وعرض الموقف التنفيذي لإنشاء مهبط الإسعاف الطائر بمستشفى الداخلة الجديد.

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات مركز الداخلة
محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات مركز الداخلة
محافظ الوادي الجديد يلتقي مواطني الداخلة
محافظ الوادي الجديد يلتقي مواطني الداخلة
محافظ الوادي يبحث مطالب مواطني الداخلة
محافظ الوادي يبحث مطالب مواطني الداخلة
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