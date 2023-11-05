محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجاري

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك خلال اجتماع ترأسته بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديري عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث شهد الاجتماع استعراض للمشروعات المقرر تنفيذها والاعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت المحافظ على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة، موجهة بضرورة متابعة كافة الأعمال المدرجة بها والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية للوقوف على انتظام حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر أكتوبر الماضي.

فيما وقد تلقت المحافظ تقريرًا بأهم الجهود التى تم تنفيذها خلال تلك الفترة، حيث قامت المديرية بتحرير ١٤٦١ محضر لرصد مخالفات تضمنت ١٨٦ محضر للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والعمل بدون ترخيص، والتوقف عن الإنتاج وتجميع والتصرف فى الدقيق، هذا إلى جانب تحرير ١٢٧٥ للأسواق لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع ورصد حالات غش تجاري وأيضًا بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمى وبيع سلع مجهولة المصدر ولحوم مكشوفة والعمل بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية.