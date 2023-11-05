فيوتشر يسقط أمام إنبي بهدف في الدوري.. صور

سقط فريق فيوتشر في فخ الهزيمة بهدف للاشئ أمام إنبي، وذلك باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

لقطة من المباراة

جاء هدف إنبي في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول عن طريق اللاعب رفيق كبو، وحافظ الفريق البترولي على تقدمه في الشوط الثاني ليحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وضم تشكيل إنبي في لقاء اليوم كل من، البلعوطي، أحمد كالوشا، محمد حامد، أحمد صبيحة، علي فوزي، زياد كمال، مودي ناصر، محمد حمدي، عبدالرحمن عماد، رفيق كبو، أحمد أوفا.

لقطة من المباراة

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي.

هجوم: مروان محسن.

لقطة من المباراة

الفوز رفع رصيد فريق إنبي للنقطة 10 في المركز الخامس لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 12.