وزير النقل يبحث مع نظيره السعودي تدعيم التعاون المشترك في مجال سياحة اليخوت

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل سلسلة من اللقاءات الدولية مع السادة الوزراء المشاركين في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات بدأها بلقاء نظيره السعودي المهندس المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، ورؤساء ( قطاع النقل البحري المصري - هيئة موانئ البحر الأحمر - جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي )

في بداية اللقاء أكد وزير النقل على عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الصديقين وبين قيادات البلدين مؤكدا على أهمية دعم التعاون المشترك بين الجانبين في كافة مجالات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر والسعودية في كافة المجالات ومنها قطاع النقل ومن جانبه أكد وزير النقل السعودي على تميز العلاقات المصرية السعودية وعراقتها مشيدا بالتجربة المصرية الناجحة في قطاع النقل وبالتطور الهائل في هذا القطاع بمصر مشيرا الى أهمية دعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين معربا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات TRANSMEA2023 والذي يعد احد المعارض والمؤتمرات الدولية الهامة في مجال النقل والذي يحظى بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع النقل البحري وخاصة في مجال سياحة اليخوت وسفن الكروز وكذلك التكا مل بين الموانىء المصرية والسعودية على البحر الاحمر لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وخاصة التجارة بين صعيدمصر وشرق العوينات الى دول الخليج وجنوب السعودية كما اشاد وزير النقل السعودي بموقف مصر الشقيقة في دعم المملكة العربية السعودية لفتح مكتب للمنظمة البحرية الدولية Imo حيث اكد الجانبان على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المحافل الدولية

وفي مجال النقل البري طلب الجانب المصري تخفيض رسوم الترانزيت بنسبة 50% وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال لتنشيط حركة التجارة بين البلدين الشقيقين وكذلك تنسيق الجهود لتنظيم حركة السيارات السعودية لخدمة حركة السياحة الترفيهية وتسهيل حركة السيارات المصرية لخدمة السياحة الدينية وخاصة بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا للسير على الطرق.