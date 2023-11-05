غزة نافست هيروشيما.. 25 طنا من القنابل ابتلعتها الأرض

تجاوزت أضرار القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة حجم الأضرار مقارنة بما حدث في هيروشيما باليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وفق مقارنة تحدث عنها رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأحد،حسبما أفادت فضائية "العربية".

وأكد ذلك منشور المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي أوضح في تغريدة على منصة "إكس" أن القنابل التي ألقيت على غزة كانت قوتها 1.5 مرة قوة انفجار هيروشيما.

وأضاف أن 25 طناً من القنابل أسقط على غزة في الفترة الواقعة بين 7 أكتوبرو2 نوفمبر الجاري، فيما أسقط 15 طناً من القنابل على هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية.

و أدى القصف الاسرائيلي حتى اليوم الى ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية بالقطاع إلى 9770 فلسطينياً بينهم 4800 طفل منذ 7 أكتوبر.

كذلك أدى القصف العنيف وغير المسبوق إلى نزوح حوالي 15 ألف إنسان، ودمار 84100 وحدة بشكل كامل، وتضرر 146100 وحدة سكنية بالإضافة إلى عشرات المبان التي تشكل المدارس والمستشفيات والمنشآت الصناعية.