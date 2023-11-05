فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة

الأحد 05/نوفمبر/2023 - 01:23 م

دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم /الأحد/ إلى "هدنة إنسانية فورية" في ظل استمرار الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقالت كولونا، في مؤتمر صحفي في الدوحة عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن التوصل لهدنة إنسانية فورية" بشكل مستدام ضرورية للغاية وينبغي أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وضرورة توفير حماية للمدارس وللمستشفيات وعمال الإغاثة وللصحفيين في قطاع غزة.

واشارت "كولونا" إلى مقتل عدد كبير جدا من الفلسطينيين المدنيين في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتة إلى أن فرنسا تعمل على تبني نص في هذا الشأن من قبل مجلس الأمن الذي ظل منقسما بشدة حول هذا الموضوع منذ بداية الصراع.

يذكر ان كاترين كولونا تزور اليوم كلا من قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف بحث آخر تطورات النزاع بين إسرائيل وحركة حماس والوضع الإقليمي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق بين شركاء فرنسا الأساسيين في الشرق الأوسط. كما ترمي هذه المشاورات الإقليمية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة ومتواصلة وتنظيم عمليات تلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة والعمل بحزم بغية تجنب توسع رقعة الصراع وتحديد سبل استئناف عملية تفضي إلى تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على نحو عادل ومستدام يقوم على حل الدولتين.