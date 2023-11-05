"دور مصر الريادي في الحركة العمالية" ضمن نقاشات أسبوع ثقافي بالإسكندرية

قدمت الهيئة العامة للقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات المتنوعة ضمن الأسبوع الثقافي السادس للعمال، الذي اختتمت فعالياته أمس الأول، ونظمته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال تحت عنوان "دور مصر الريادي في الحركة العمالية"، وذلك بالمركز الثقافي الاجتماعي للنقابة العامة للصناعات الهندسية والإلكترونية بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

تضمن اليوم الختامي تفقد المعرض الفني نتاج الورش التي أقيمت طوال الأسبوع ومنها ورشة الطرق على النحاس للمدربة شيرين عفيفي، وورشة تصميم الحلي والإكسسوارات بالخرز للمدربة ناهد سلامة.

ثم تسلمت المشاركات شهادات تقدير لما بذلنه من جهد، وطالبن بتكرار مثال هذه الأنشطة نظرا لاستفادتهن منها، وسعيهن للعمل بها كمشروعات مستقبلية.

جاء ذلك بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، أشرف نبيل رئيس النقابة العامة، هدية أمين مسئول المرأة بالنقابة، فتحي عبد اللطيف مستشار الاتحاد وعضو مجلس النواب السابق.

يذكر أن الأسبوع الثقافي للعمال نظم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وشهد مجموعة من اللقاءات التوعوية، إلى جانب الورش الفنية التي استهدفت تعليم السيدات بعض الحرف اليدوية التي يمكن تنفيذها من المنزل، وذلك بالتعاون مع اتحاد عمال مصر.

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