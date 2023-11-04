كيونت تطلق فلتر “HomePure Pi-Plus” الجديد خلال مشاركتها في أسبوع القاهرة للمياه

أعلنت شركة كيونت، المتخصصة في مجال منتجات الصحة ونمط الحياة، عن إطلاق فلتر نظام ترشيح المياه HomePure Pi-Plus، خلال مشاركتها في النسخة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه 2023. تعتمد شركة كيونت على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الحصرية.

يُعد فلتر HomePure Pi-Plus تطورًا مهمًا في نظام ترشيح المياه الخاص بشركة كيونت، حيث يتميز بوجود وحدة تصفية Pi-Plus الجديدة المتكونة من 9 مراحل، والتي تحتوي على نسبة 15٪ من السيراميك. يهدف هذا الفلتر إلى تحسين جودة مياه الشرب من خلال إزالة 97.3٪ من الكلور و 99.1٪ من الصدأ والرواسب والمواد العضوية المتطايرة والمواد الكيميائية التي تؤثر سلبًا على الصحة، بالإضافة إلى تحسين الطعم والرائحة للمياه.

يوفر الفلتر مصدرًا طبيعيًا للكالسيوم في المياه ويحسن نوعيتها. يجب أن نذكر أن الفلتر حاز على شهادة من المنظمة الدولية للصحة العامة والسلامة "NSF International"، وبجانبه الفلتر HomePure Nova، والذي هو فلتر دقيق بتقنية UF، والذي حاز أيضًا على شهادات من معايير NSF/ANSI 42, 53, 401 وشهادة من جمعية جودة المياه WQA وشهادة من مختبرات المطابقة الكورية KCL.

أكد حسام الدين كامل، نائب المدير العام لشركة كيونت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مبادرة كيونت في مجال الاستدامة التزامها الكامل بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وهو توفير المياه النظيفة للجميع. لذلك، نحن نستمر في المشاركة الفعالة في الفعاليات والمنتديات التي تتناول قضايا المياه وندعم جهود تحقيق هذا الهدف. يعتبر HomePure Pi-Plus دليلاً حيًا على جهودنا المستمرة."

من جهته، أشار الخبير الصيدلي الدكتور محمد فتحي إبراهيم إلى أهمية المياه الحيوية في دعم وتعزيز وظائف الجسم البشري. قال: "الماء الحيوي مماثل للماء الذي يوجد في الكائنات الحية، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم وتحسين أداء مختلف الوظائف الحيوية في الجسم البشري. يساعد على امتصاص الأكسجين والمعادن بفاعلية أكبر من جزيئات المياه العادية، مما يعزز الحماية الجسمية ويقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض، ويحسن طعم وجودة المياه."