وزير الصحة: سيارات الإسعاف المستهدفة في غزة كانت تنقل نساء وأطفال للعلاج بمصر

علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على ما تردد بأنه تم استهداف سيارات الإسعاف التي تقل مصابين من غزة لدى وصولها إلى معبر رفح، تمهيدًا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف أن القائمة كان فيها أكثر من 50 مصابا في العمليات العسكرية، وسيارات الإسعاف المصرية كانت تنتظر أمام معبر رفح، ثم فوجئنا أنه تم استهداف سيارات الإسعاف الفلسطينية وبها الجرحى الأطفال والنساء، عند انتقالهم من مستشفى الشفاء.

وأكد وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سيارات الإسعاف الفلسطينية التي استهدفت كان بها الجرحى النساء والأطفال.

وأردف: "كنا نتابع بشكل لحظي، استقبال الحالات والانتهاء منها، ووقفنا عند 11 مساءً انتظارًا للحالات، استقبلنا نصف الحالات، والنصف الآخر تم تدمير سيارات الإسعاف".