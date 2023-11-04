الطلائع يدخل معسكرا مغلقا لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري

يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الرابعة عصر غدا الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبدالحميد بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسماعيلية الليلة لدخول معسكر مغلق هناك.

ويتواصل غياب الرباعي مصطفى الخواجة ومحمد حمدى زكى وحميدو ماو وأحمد الشيخ عن صفوف فريق طلائع الجيش في مباراة الإسماعيلي المقبلة بسبب الإصابة. ويواصل هذا الرباعي تنفيذ برامجهم التأهيلية للحاق بمباريات الطلائع المقبلة حيث أجري مصطفى الخواجة جراحة في البطن ويعانى الثنائى محمد حمدى زكى وحميدو ماو من شد في العضلة الامامية فيما يعانى أحمد الشيخ من التهاب فى عضلات البطن.

واستعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه سيراميكا على استاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري، سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة (40) لصالح طلائع الجيش.

وأنهى الطلائع، مقاطعة الانتصارات منذ الجولة الأولى حين تغلب على البنك الأهلي (2-0) ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف، وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.