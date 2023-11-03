بالصور .. مؤتمر للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية يناقش "مستحدثات طب وجراحة العيون"

عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المؤتمر السنوي للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية تحت عنوان "المستحدثات في مجال طب وجراحة العيون" ، في الفترة من ا حتى ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليميه ، وبرئاسة د حنان الغنيمي عميد المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، وبحضور د. هانى نصر رئيس الهيئة الأسبق، و د. محمد صلاح الدين زعتر ،رئيس الهيئة الأسبق، وعدد من الأساتذة والمختصصين فى مجال طب وجراحة العيون.

أكد د محمد مصطفى عبد الغفار، أن المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية من أعرق المعاهد المتخصصة بمصر والوطن العربى، حيث سنحتفل قريبا بالذكرى المئوية لإنشائه ،

وطوال هذه السنوات الممتدة كان المعهد بمثابة منارة بحثية وتدريبية لجميع المتخصصين فى مجال طب وجراحة العيون، وتسعى الهيئة دائما بأن توفر للمعهد أحدث الأجهزة والتقنيات العلمية الموجودة على مستوى العالم حتى أصبح المعهد من صرح أكاديمي ينافس أقوى المؤسسات الطبية داخل وخارج مصر.

وأضاف عبدالغفار ، أن المؤتمر هذا العام ناقش أحدث التقنيات الطبية فى كافة مجالات طب وجراحة العيون، مثل جراحات القرنية وتصحيح الأبصار ، المياة الزرقاء الجلوكوما ، المياة البيضاء ، شبكية العين ، تجميل الجفون ، طب أعصاب العيون ، أمراض سطح العين ، كما عقد جلسة خاصة لأمراض الشبكية بالأطفال المبتسرين.

من جانبها قالت د حنان الغنيمي ،عميد المعهد التذكارى للأبحاث الرمدية، أن المؤتمر اشتمل على جلسات علمية وأفلام علمية لشباب أطباء العيون، تناولت الأبحاث العلمية لشباب أطباء العيون،

عقد باليوم الأول للمؤتمر والذي أقيم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمعهد العديد من ورش العمل والمحاضرات العلمية والتدريب على المحاكي، وخلال اليوم الثاني والثالث للمؤتمر الجلسات العلمية الثرية التي تناولت الجديد في مجال تشخيص وعلاج تخصصات طب وجراحه العيون.

كما عقد بالمؤتمر لأول مرة هذا العام جلسة خاصة لمناقشة أهمية الشق القانوني في العلاقة بين الطبيب والمريض بحضور مستشارين قانونيين.

وأكدت الغنيمى ، حرص المؤتمر على تكريم قيادات الهيئة وعلى رأسهم د. محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، د. محمد عبد الوهاب الأبجيجي نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، و د. نغم عابد نائب رئيس الهيئة للأبحاث العلمية والتطبيقية، كما تم تكريم العديد من الأساتذة ورؤساء الأقسام السابقين، ورموز المعهد على مدار تاريخه، لما قدموه عبر سنوات طويلة من العطاء المستمر، والذى ساهم بوضع المعهد فى هذه المكانة الطبية والبحثية والأكاديمية.

من ناحية أخرى قالت الدكتورة نجلاء حسن، نائب مدير المعهد ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر اشتمل على مشاركة ضيوف دوليين من خارج مصر سواء بالحضور أو عبر تطبيق Zoom ، حيث حضر د طارق شعراوي أستاذ ورئيس قسم الجلوكوما بجامعة جنيف ، د أماني فوزي أستاذ طب العيون بجامعة نيو ويسترن بالولايات المتحدة ، د نبيل رجائي رئيس قسم طب وجراحه العيون بجامعة كيرونسولد بمدريد ، د شيبال بهاريتا عضو الجمعية الدولية لجراحات المياة الزرقاء، كما يتعاون المؤتمر مع العديد من الجمعيات الدولية مثل الجمعية الدولية لطب عيون الاطفال والحول ، الجمعية الدولية لجراحات المياة الزرقاء ، جمعية أطباء العيون الأردنية .

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IMG-20231103-WA0038

IMG-20231103-WA0039

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