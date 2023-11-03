المهدي سليمان رجل مباراة سموحة و الاتحاد السكندري في دربي الثغر

أعلنت رابطة الأندية المحترفة ،عن فوز المهدى سليمان ،حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بجائزة رجل مباراة سموحة و الاتحاد السكندري في دربي الثغر.

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على نظيره سموحة ،بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الفوز مابولولو من ضربة جزاء في الدقيقة رقم ٦٠، ليتنهي اللقاء بفوز زعيم الثغر على سموحة في دربي الثغر.

رفع الاتحاد السكندري إلى النقطة ١١ في المركز الثالث ،بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة رقم ٨ في المركز السابع بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .