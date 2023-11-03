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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يشيد بدور الرئيس السيسي في فتح معبر رفح لخروج الرعايا الأجانب من غزة

جون كيربي
جون كيربي
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أشاد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي بالدور المهم والقيادي للرئيس عبدالفتاح السيسي في فتح معبر رفح البري، لخروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة.

وأعرب كيربي عن تقدير الولايات المتحدة للدور المهم للرئيس السيسي في هذا الشأن، منوها بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق ووجه الشكر والتقدير للرئيس السيسي لدوره في هذا الملف.

وفي تصريحات سابقة، قال جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل خروج جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة.

وأضاف:"نحتاج لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدن محتملة في غزة، ونبحث السماح بهدن في غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية".

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