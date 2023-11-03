مكتب نتنياهو بعد لقاء بلينكن: لا يوجد تصريح بدخول الوقود إلى قطاع غزة

قال مسئولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه لا يوجد تصريح بدخول الوقود إلى قطاع غزة، وفقًا لما نشرته القناة 13 العبرية.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرئيلي إسحاق هيرتسوج، لبحث آخر التطورات في قطاع غزة وبحث سبل التهدئة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر فلسطينية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقترح هدنة مؤقتة بقطاع غزة، مقابل الإفراج عن معظم الرهائن المحتجزين الأجانب لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية نقلًا عن مصادر فلسطينية، فإن بلينكن سيعرض على الجانب الإسرائيلي مقترحا بهدنة مؤقتة لـ12 ساعة قابلة للتجديد مقابل الإفراج عن معظم المحتجزين الأجانب.

وسيطلب بلينكن السماح بمغادرة الأجانب والمحتجزين لدى حركة حماس، كما سيطلب زيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 200 شاحنة في اليوم، وفقًا للمصادر الفلسطينية.