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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع أمين حزب مستقبل وطن فى الدقهلية متأثرا بإصابته فى حادث سير

محمد المحروس - أمين
محمد المحروس - أمين حزب مستقبل وطن بمركز دكرنس
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لقى أمين حزب مستشقبل وطن بمركز دكرنس محافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابتة التي لحقت به جراء حادث سير حال عودته من محافظة القاهرة على طريق (شبرا – بنها) واحتجازه بإحدى المستشفيات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأصدرت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية بيانا نعت فية المهندس محمد المحروس، امين حزب مستقبل وطن بمركز دكرنس محافظة الدقهلية والذي توفي متأثرا بإصابته جراء حادث سير.

وقال بيان الحزب عزاء واجب …بسم الله الرحمن الرحيم  " يَا أَيَتها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي "، انتقل إلي رحمة الله المهندس / محمد المحروس أمين مركز دكرنس  بحزب مستقبل وطن، والدفنة عقب صلاة الجمعة وًالعزاء  بقرية ميت السودان عقب صلاة العصر، نسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان،وإنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله.

ونعى عدد كبير من قيادات الحزب بمحافظة الدقهلية،أمين الحزب بمركز دكرنس والذي رحل مساء أمس متأثرا بإصابته.

وكتب المحاسب وليد السيد خطاب، أمين مساعد الحزب بالدقهلية:"الحبيب الغالي الحاج محمد محروس أمين الحزب بمركز دكرنس محافظة الدقهلية فى ذمة الله صاحب القلب الطيب وجمال الروح وطاقة الأمل والاحتواء والعلم ربنا يجازيكِ أجر وثواب كبير الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك جنة الفردوس وإنا لله وإنا إليه راجعون"

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