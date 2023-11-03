فرنسا تقرر إرسال مساعدات عاجلة للجيش اللبناني

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 12:24 م

أعلن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن بلاده قررت إرسال مساعدات عاجلة للجيش اللبناني، ومن بينها معدات طبية وأدوية.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الفرنسي اليوم /الجمعة/ عقب لقائه برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى فى لبنان.

وشدد الوزير لوكورنو على أهمية أن تتحلى كل الأطراف في الجنوب بالعقلانية والحكمة وعدم دفع الأمور نحو التصعيد والتدهور.. مشيرا إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لقضية الرهائن فى غزة، والبحث فى إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.

وبحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الأوضاع العامة في البلاد والوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماجرو والوفد المرافق للوزير، والمستشار الدبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

وخلال الاجتماع، تم التشديد على التعاون والتنسيق الوثيق بين الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتفعيل مهام القوات الدولية وضرورة إرساء الهدوء على طول الخط الأزرق.

