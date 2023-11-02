15 مليار جنيه تُنهي صفقة أرض هليو بارك لصالح التأمينات

من مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وقّع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عقد شراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لقطعة أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والواقعة على طريق السويس ، و الإنتهاء من إجراءات الشهر العقاري بحضورالدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري ، بقيمة إجمالية تُقدر بـ 15 مليار جنيه .

وأشار عوض إلى أن أرض هليوبارك ، والتى تعتبر باكورة الإستثمار العقاري للهيئة تقع في أرقى المناطق على طريق السويس بين منطقتىّ الرحاب و مدينتي ، ويجري الآن إعداد مخطط لتقسيم الطرق الخاصة بها وتطويرها ، وذلك وفق نظم وآليات دقيقة ومحددة .

من جانبه أكد عوض أن أموال التأمينات يتم إستثمارها على النحو الأمثل من خلال مجلس أمناء صندوق الإستثمار التابع للهيئة ، والذي يضم كبار الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات الإستثمار ، ومنها الإستثمار العقاري لإدارة إستثمار أموال الهيئة بطريقة آمنة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة تعود بالنفع على أصحاب المعاشات والمستفيدين .

يُذكر أن الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر الماضي ، وافقت على بيع أرض هليوبارك لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمبلغ المتفق عليه ، على أن يُسدد دفعة واحدة عند التعاقد .