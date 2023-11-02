14 مصابا في تصادم أتوبيس وخلاطة بطريق السويس - السخنة

أصيب 14 عامل وفني في حادث تصادم اتوبيس ميني باص بشاحنة مواد بناء" خلاطة اسمنت" بطريق "السويس- السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق اسعاف السويس بلاغا بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير الإسعاف 12 سيارة لموقع الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين ونقلهم للمستشفى للعلاج.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث وقع أمام شركة البتروكيماويات صباح اليوم الخميس، إذ اصطدم الأتوبيس بالمقدمة في الشاحنة خلاطة الأسمنت، ما أدى لتهشم الجزء الايسر من مقدمة الاتوبيس، نتيجة لعدم تقدير المسافات بين الاتوبيس والسيارة.

وقال مصدر طبي إن المصابين من العمال والفنيين والموظفين بمحطة كهرباء السخنة، وأسفر التصادم عن إصابة 14 لحقت تنوعت اصابتهم ما بين البسيطة والمتوسطة.

وأضاف المصدر أن الدكتور محمد عبدالواهب مدير إدارة المستشفى العام أعلن حالة الطوارئ بالمستشفى لاستقبال المصابين، وجرى استدعاء أطباء الجراحة والعظام لقسم الطوارئ لسرعة فحص المصابين وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لعلاجهم.