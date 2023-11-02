إسرائيل تعزل مدينة غزة وشمالها عن باقي مناطق القطاع

واصل الجيش الإسرائيلي، الخميس، عمليات توغله البري في داخل قطاع غزة المستمرة منذ عدة أيام، بالتزامن مع شن هجمات جوية مكثفة.

وذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي عزل في توغلاته البري مدينة غزة وشمالها إلى حد كبير عن بقية القطاع، نتيجة للعمليات البرية الإسرائيلية والاشتباكات ذات الصلة مع نشطاء فصائل فلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل القتال على الأرض في قطاع غزة، وتطوق بالفعل مدينة غزة من كلا الجانبين، وذكر أنه خلال ساعات الليل، واجه جنود من لواء جولاني والقوات المدرعة مجموعات فلسطينية مسلحة أطلقت نيران مضادة للدبابات عليهم وفجروا عبوات ناسفة وألقوا قنابل يدوية.

وفي هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من أن عزل مدينة غزة وشمالها يهدد بتوقف تسليم المساعدات الإنسانية من الجنوب إلى حوالي 300 ألف نازح داخليًا في شمال القطاع.