تراجع أسعار الذهب بداية تداولات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في محلات وأسواق الصاغة المصرية ، بداية تعاملات اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 ، متأثرة بتراجع أسعار المعدن الأصفر عالميًا ، وذلك بعد إعلان البنك المركزى الأمريكى تثبيت سعر الفائدة، وأيضا نتيجة استقرار سعر الدولار في السوق المصرفي النصري للشهر الرابع على التوالي ، كما أثر قرار إعفاء الذهب من الضريبة الجمركية على سعر الذهب المحلي ، كما ينتظر الذهب قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

سجّل سعر الذهب عيار 21 ( الأوسع انتشارًا واقبالا بين المصريين ) حوالي 2,530 جنيهًا للبيع و 2,560 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,891 جنيها للبيع و 2,926 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية حوالي 2,169 جنيهًا للبيع و 2,194 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,687 جنيهًا للبيع و 1,707 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب و الذي يزن حوالي ( 8 جرامات من الذهب ) الي حوالي 20,240 جنيها للبيع و 20,480 جنيها للشراء.

و سجلت سعر الأونصة ( و تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ) حوالي 89,923 جنيها للبيع 90,990 جنيها للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب حوالي 2,891,429 جنيها للبيع، و 2,925,714 جنيه للشراء.



و بالنسبة لاحتساب المصنعية علي الذهب، تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وفي البورصات العالمية للذهب، تواصل عقود الذهب الفورية الهبوط في الوقت الحالي قبل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث انهارت اسعار أوقية الذهب بأكثر من 9 دولارات عند 1975 دولارا.

كما تنخفض العقود الآجلة للذهب الوقت الحالي، لتفقد الأوقية أكثر من 10 دولارات عند 1984دولارا.