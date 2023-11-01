رواندا تحصل على قرض 87.5 مليون دولار من صندوق النقد الدولي

حصلت رواندا على قرض قيمته 87.5 مليون دولار من صندوق الائتمان التابع لصندوق النقد الدولي في أعقاب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر صندوق النقد الدولي - في بيان - أن اقتصاد رواندا واصل النمو ليبلغ 6.3 في المائة الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من موجات الجفاف المتكررة والفيضانات الشديدة التي ضربت البلاد.

وأوضح الصندوق أن التضخم الرئيس تباطأ في الفصل الأول من العام الجاري، لكن الضغوط التضخمية عادت إلى الظهور في أغسطس المنصرم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

واعتبر أن اقتصاد البلاد يواجه تحديات للنهوض بالأهداف الإنمائية تتمثل في تضاؤل الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وظروف التمويل العالمية الصارمة (ارتفاع الفائدة)، كما أدت ضغوط التوترات الجيو سياسية العالمية والصدمات المتتالية المتعلقة بالمناخ إلى زيادة الضغط على الاحتياطيات الدولية.

وتوقع الصندوق استمرار ضغوط ميزان المدفوعات في الأشهر المقبلة وسط ارتفاع فاتورة الواردات الغذائية، وزيادة تكاليف إعادة الإعمار عقب الفيضانات.