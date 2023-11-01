"تعليم الوادي الجديد" توجه بإجراء تدريبات تفعيل المواطنة لدى الطلاب

عقد المهندس سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بحضور مجموعة من قيادات التعليم بالمحافظة.

ثمن عبد العزيز مجهودات الجميع خلال الفترة الماضية وبذل المزيد من العطاء خلال الفترة القادمة لضمان عام دراسى منضبط دون مشكلات أو عوائق وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة والمسابقات .

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد بضرورة الاستعداد والتجهيز لتنفيذ التعليمات الوزارية بتنظيم حقيبة تدريبية خلال نوفمبر الجارى تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والايجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وشدد على ضرورة العمل على رفع المستوى الثقافى للطلاب، وغرس روح الولاء والانتهاء للوطن لديهم، فضلا عن ضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب والمعلمين وحسن التصرف حال أى مشكلات أو عوائق طارئة والحفاظ على سلامة الجميع و المتابعة الدورية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة للمنشآت التعليمية .

كما شدد على ضرورة تكثيف المتابعات الميدانية للمدارس وخاصة المناطق النائية والبعيدة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وفي ختام اللقاء استمع وكيل التعليم بالمحافظة لعدد من الآراء والمقترحات المقدمة من الحضور ومناقشتها موجها بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح العمل بما يتوافق مع الهدف المنشود بتخريج أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات.