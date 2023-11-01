خلال 3 أسابيع.. طرح أكثر من 12 أغنية لدعم الشعب الفلسطيني

في أقل من شهر، ومنذ بدء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أصدر عدد من الفنانين العرب عشرات الأغاني الداعمة للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية جراء مجازر وغارات إسرائيلية لا تهدأ، راح ضحيتها آلاف الضحايا الأبرياء والمشردين ودمرت البنية التحتية للقطاع بأكمله.

نستعرض فيما يلي أبرز هذه الأغاني، التي طرحت خلال تلك الفترة:



1- أغنية "الهوية عربي" للفنان المصري هاني شاكر، الذي قدمها إهداءً لأرواح ضحايا غزة.

2- أغنية "غصن الزيتون" للمطرب المصري أحمد سعد.

3- أغنية "يا ضمير العالم" للملحن المصري عزيز الشافعي، وغناء عليا صبحي ووعد، وطرحت باللغتين العربية والإنجليزية.

4- أغنية "الشعب البطل" للمطربة الأردنية ديانا كرزون.

5- أغنية "فوقنا من سابع سما" للفنان المصري علي الحجار.

6- أغنية "فكروا فينا" للمطرب اللبناني زياد برجي، وقامت يوتيوب بحذفها من حسابه على المنصة.

وبدأ الكليب برسالة "عندما تكون الطفولة مهددة فالإنسانية حتما بذاتها تكون مهددة.. رسالة إنسانية إلى ما تبقى لنا من هذه الإنسانية.. رسالة من أطفال غزة وكل فلسطين إلى كل العالم، وعذرا لمرارة المشاهد، فالحقيقة غالبا ما تكون مرة".

تقول كلمات الأغنية: "عالقليلة فكروا فينا.. فكروا فينا لو إنو شوي.. حسوا بوجعنا حسوا فينا شوي.. خلونا نتأمل إذا في بكرا ناطرنا.. نقرر مصايرنا.. ما تلعبوا فينا بقا".

7- أغنية "قولوا لولادكو" للملحن المصري عزيز الشافعي.

8- أغنية "أرض غزة" للمطرب المصري محمد عدوية.

9- أغنية "طوفان الأقصى.. نفديكي يا فلسطين" لمغني المهرجانات حمو بيكا، بالتعاون مع علي قدورة، ونور التوت.

10- أغنية "النصر جاي أكيد" للملحن المصري مدين.

11- أغنية "فلسطيني شجاع" للمطرب المصري يونس مرسي.



12- أغنية "من قلب فلسطين" للمطربة نسمة هركي.

13- أوبريت "راجعين" تضم 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم أمير عيد، ومروان موسى، ومراون بابلو، وغالية شاكر، والعديد.

14- كما أعادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل طرح أغنية "أعطونا الطفولة" التي سبق أن غنتها اللبنانية ريمي بندلي، عام 1984.

ونشرتها بوسيل عبر حسابها على إنستجرام، معلقة "ما أبشع العالم في أعينهم.. عالم جرد من إنسانيته ومبادئه، ولكن الله حق.. سامحينا يا فلسطين.. لم نفعل شيئا إلا ذرف الدموع، أوقفوا التطهير العرقي في غزة".