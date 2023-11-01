بعد الفوز بتنظيم مونديال 2034.. بن زايد يقدم التهنئة للسعودية

قدم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، واتحاد الكرة، التهنئة للمملكة العربية السعودية، على الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم 2034.

حيث أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميًا إقامة بطولة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

وقال الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "توتير"، اليوم الأربعاء: "تمنياتي بالتوفيق والنجاح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034، بقيادة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان تواصل المملكة التنمية والازدهار".

فيما كتب الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على منصة "توتير": "كل التوفيق والنجاح للأشقاء في المملكة العربية السعودية بنيل استضافة نهائيات كأس العالم 2034".

