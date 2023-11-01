محافظ الجيزة: إزالات فورية في المهد والتصدي بحزم لملف التعديات علي الأراضي الزراعية

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية حيال اي تعديات على الأراضى الزراعية.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.

كما وجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم ومؤكدا علي ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف وعلي مدار الساعة.

وتكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال الأجتماع الموسع الذي عقده مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف علي جهود الرصد والمتابعة والتشديد علي تكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لأي محاولات.

وأكد محافظ الجيزة خلاله اللقاء على الأهمية القصوي التي توليها القيادة السياسية لملف التعديات على الأراضى الزراعية وأهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشهد اللقاء، استعراض موقف الإزالات والتعديات التي تم تنفيذها علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء سواء داخل أو خارج الحيز العمراني وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتي ٢٠٢٣، وقد شدد محافظ الجيزة على إزالة المتغيرات المكانية الموجودة في الوقت الحالي والبالغ عددها ٢٩٧ حالة متغير مكاني.

كما أكد أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو مبانى مخالفة وعشوائية وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك. وشدد على تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد ومصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين سواء ( المالك أوالمقاول ).

كما أكد محافظ الجيزة علي أهمية تفعيل المرور اليومي للجان المشكلة من خلال الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية .