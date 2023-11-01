اليوم.. الترجي يستضيف الوداد في إياب نصف نهائي الدوري الإفريقي

يواجه، اليوم الأربعاء، الترجي التونسي والوداد المغربي، في ملحمة شمال افريقية، بنصف نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكان الفريق البيضاوي تفوق في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب محمد الخامس يوم الأحد بهدف دون رد سجله المهاجم الأيسر هشام بوسفيان خلال الشوط الثاني.

ومن المنتظر أن يشهد كلا الفريقين عودة لاعبين مهمين في موقعة رادس، حيث باتت حظوظ حارس المرمى أمان الله مميش وافرة لحراسة مرمى الترجي، كما تعافي النجم الليبي حمدو الهوني من الإصابة التي منعته من المشاركة مع الوداد في مباراة الذهاب.

يستعيد فريق الترجي ظهيره الأيسر محمد أمين بن حميدة الذي غاب عن موقعة "مركب محمد الخامس" بسبب عقوبة الإيقاف من الاتحاد الأفريقي (كاف).

كما سيبدأ الظهير الأيمن محمد بن علي أساسيا بعد أن بقي على دكة البدلاء في مباراة الذهاب لأسباب تكتيكية وبدنية.

كما تتجه النية لدى المدرب طارق ثابت للدفع بالمهاجم الغامبي الشاب كيبا سوي على حساب البرازيلي رودريغو رودريغيز.

يخوض الوداد مواجهة الرد أمام الترجي التونسي بصفوف مكتملة، وهو ما سيجعل هامش الخيار كبيرا أمام المدرب عادل رمزي.