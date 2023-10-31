رونالدو يسخر من فوز ميسي بالكرة الذهبية

سخر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي من فوز منافسه التاريخي ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته.

وعلق رونالدو، على مقطع فيديو، يتضمن تتويج البرغوث الأرجنتنيني نشرته قناة إسبانية شهيرة على حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث وضع رونالدو رموزا لوجوه تضحك بسخرية.

وحقق الأسطورة النجم الأرجنتيني ليو ميسي جائزة الكرة الذهبية 2023 للمرة الثامنة في مسيرته أمس الإثنين، في حفل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وابتعد ميسي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كريستيانو رونالدو، الذي حقق البالون دور 5 مرات في تاريخه، ويكسر العديد من الأرقام القياسية بعد الفوز بالجائزة الأهم في العالم، ومنها أنه أصبح أول لاعب يحقق الكرة الذهبية مع ثلاث أندية مختلفة: برشلونة، باريس سان جيرمان، إنتر ميامي.

ومن أبرز الأرقام التي كسرها أسطورة برشلونة السابق، أنه بات أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو يلعب خارج أوروبا، وأول لاعب يحقق الكرة الذهبية في ثلاث عقود مختلفة، و️صاحب الرقم القياسي التاريخي بالفرق فى السنوات بين أول كرة ذهبية له وأخر كرة ذهبية له.

